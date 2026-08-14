momo the cat 今日价格

momo the cat (MOMO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 27.32%。当前 MOMO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MOMO。

momo the cat 目前市值在 $ 104,037 排名第 #-，流通供应量为 972.44M MOMO。过去 24 小时内，MOMO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00167607，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MOMO 在过去一小时内波动了 -0.34%，过去7 天内波动了 -27.27%。过去一天，总交易量达到 $ 2.40K。

momo the cat（MOMO）市场信息

市值 $ 104.04K$ 104.04K $ 104.04K 成交量（24H） $ 2.40K$ 2.40K $ 2.40K 完全稀释市值 $ 104.04K$ 104.04K $ 104.04K 流通量 972.44M 972.44M 972.44M 总供应量 972,439,547.34179 972,439,547.34179 972,439,547.34179

momo the cat 的当前市值为 $ 104.04K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.40K。MOMO 的流通量为 972.44M，总供应量是 972439547.34179，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 104.04K。