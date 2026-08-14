MOLTYCASH 今日价格

MOLTYCASH (MOLTYCASH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.19%。当前 MOLTYCASH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MOLTYCASH。

MOLTYCASH 目前市值在 $ 43,443 排名第 #-，流通供应量为 88.37B MOLTYCASH。过去 24 小时内，MOLTYCASH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MOLTYCASH 在过去一小时内波动了 -0.23%，过去7 天内波动了 +1.19%。过去一天，总交易量达到 --。

MOLTYCASH（MOLTYCASH）市场信息

市值 $ 43.44K$ 43.44K $ 43.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 46.41K$ 46.41K $ 46.41K 流通量 88.37B 88.37B 88.37B 总供应量 94,407,502,432.94852 94,407,502,432.94852 94,407,502,432.94852

MOLTYCASH 的当前市值为 $ 43.44K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOLTYCASH 的流通量为 88.37B，总供应量是 94407502432.94852，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 46.41K。