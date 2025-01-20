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MojitoSwap 价格 (MJT)

USD

MojitoSwap (MJT) 实时价格图表

$0.01297832
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+1.30%(1D)

今天 MojitoSwap (MJT) 的价格

今天 MojitoSwap (MJT) 的实时价格为 0.01297832 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MJT 兑换 USD 的价格为实时更新。
MojitoSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 14.74K USD
- MojitoSwap 当天价格变化为 +1.34%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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MojitoSwap (MJT) 价格表现 USD

今天内，MojitoSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00017157
在过去30天内，MojitoSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011150570
在过去60天内，MojitoSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001756369
在过去90天内，MojitoSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000849282868158637

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00017157+1.34%
30天$ -0.0011150570-8.59%
60天$ +0.0001756369+1.35%
90天$ -0.000849282868158637-6.14%

MojitoSwap (MJT) 价格分析

MojitoSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01210457
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$ 0.01326008
$ 0.01326008$ 0.01326008

$ 2.41
$ 2.41$ 2.41

+1.75%

+1.34%

-1.52%

MojitoSwap (MJT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 14.74K
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什么是MojitoSwap (MJT)

MojitoSwap is the first audited decentralized exchange that comes with Automated Market Maker and a high APR. It provides users a safe environment for their assets and a place (we call them pool and bar) to potentially yield a high return.

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MojitoSwap (MJT) 资源

官网

大家还在问：关于 MojitoSwap (MJT) 的其他问题

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MJT 兑换为当地货币

1 MJT 兑换 AUD
A$0.020765312
1 MJT 兑换 GBP
0.0105124392
1 MJT 兑换 EUR
0.0124591872
1 MJT 兑换 USD
$0.01297832
1 MJT 兑换 MYR
RM0.0582726568
1 MJT 兑换 TRY
0.4618984088
1 MJT 兑换 JPY
¥2.0243583536
1 MJT 兑换 RUB
1.329628884
1 MJT 兑换 INR
1.1230140296
1 MJT 兑换 IDR
Rp212.7593102208
1 MJT 兑换 PHP
0.75923172
1 MJT 兑换 EGP
￡E.0.6537179784
1 MJT 兑换 BRL
R$0.0787784024
1 MJT 兑换 CAD
C$0.0186887808
1 MJT 兑换 BDT
1.5767360968
1 MJT 兑换 NGN
20.183883264
1 MJT 兑换 UAH
0.546387272
1 MJT 兑换 VES
Bs0.70082928
1 MJT 兑换 PKR
Rs3.6160195184
1 MJT 兑换 KZT
6.88499876
1 MJT 兑换 THB
฿0.445156376
1 MJT 兑换 TWD
NT$0.4251697632
1 MJT 兑换 CHF
Fr0.0118102712
1 MJT 兑换 HKD
HK$0.1009713296
1 MJT 兑换 MAD
.د.م0.1303023328