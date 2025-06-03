Module 价格 (MODULE)
今天 Module (MODULE) 的实时价格为 8.66 USD。目前其市值为 $ 86.63K USD。MODULE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Module 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Module 当天价格变化为 +2.43%
- 其循环供应量为 10.00K USD
在获取 MEXC 上从 MODULE兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 MODULE 价格信息的首选平台。
今天内，Module 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.205556。
在过去30天内，Module 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -7.7668898700。
在过去60天内，Module 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Module 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.205556
|+2.43%
|30天
|$ -7.7668898700
|-89.68%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Module 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+2.43%
+1.76%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MODULE introduces a new experimental framework for tokenized intelligence and intelligent liquidity: Composable Multi-Agent System Tokens, powered by a novel token standard and execution primitive called ERC-AI. Each MODULE token represents a fully autonomous, programmable AI agent that is composable with other agents to form powerful onchain swarms. By combining the fungibility of ERC-20 and the identity of ERC-721with the logic of ERC-6551, ERC-AI enables a modular swarm of intelligent agents that an reason, act, and evolve together.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 MODULE 兑换 VND
₫227,887.9
|1 MODULE 兑换 AUD
A$13.3364
|1 MODULE 兑换 GBP
￡6.4084
|1 MODULE 兑换 EUR
€7.5342
|1 MODULE 兑换 USD
$8.66
|1 MODULE 兑换 MYR
RM36.7184
|1 MODULE 兑换 TRY
₺339.039
|1 MODULE 兑换 JPY
¥1,239.246
|1 MODULE 兑换 RUB
₽683.0142
|1 MODULE 兑换 INR
₹741.296
|1 MODULE 兑换 IDR
Rp141,967.1904
|1 MODULE 兑换 KRW
₩11,928.3706
|1 MODULE 兑换 PHP
₱482.1022
|1 MODULE 兑换 EGP
￡E.430.1422
|1 MODULE 兑换 BRL
R$49.1022
|1 MODULE 兑换 CAD
C$11.8642
|1 MODULE 兑换 BDT
৳1,058.5984
|1 MODULE 兑换 NGN
₦13,702.4582
|1 MODULE 兑换 UAH
₴359.823
|1 MODULE 兑换 VES
Bs831.36
|1 MODULE 兑换 PKR
Rs2,435.9714
|1 MODULE 兑换 KZT
₸4,436.4314
|1 MODULE 兑换 THB
฿282.0562
|1 MODULE 兑换 TWD
NT$259.8866
|1 MODULE 兑换 AED
د.إ31.7822
|1 MODULE 兑换 CHF
Fr7.1012
|1 MODULE 兑换 HKD
HK$67.8944
|1 MODULE 兑换 MAD
.د.م79.5854
|1 MODULE 兑换 MXN
$166.5318