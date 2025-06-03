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Module 价格 (MODULE)

USD

Module (MODULE) 实时价格图表

$8.66
$8.66$8.66
+2.40%(1D)

今天 Module (MODULE) 的价格

今天 Module (MODULE) 的实时价格为 8.66 USD。目前其市值为 $ 86.63K USD。MODULE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Module 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Module 当天价格变化为 +2.43%
- 其循环供应量为 10.00K USD

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Module (MODULE) 价格表现 USD

今天内，Module 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.205556
在过去30天内，Module 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -7.7668898700
在过去60天内，Module 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Module 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.205556+2.43%
30天$ -7.7668898700-89.68%
60天$ 0--
90天$ 0--

Module (MODULE) 价格分析

Module 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 8.46
$ 8.46$ 8.46

$ 8.81
$ 8.81$ 8.81

$ 223.25
$ 223.25$ 223.25

--

+2.43%

+1.76%

Module (MODULE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 86.63K
$ 86.63K$ 86.63K

--
----

10.00K
10.00K 10.00K

什么是Module (MODULE)

MODULE introduces a new experimental framework for tokenized intelligence and intelligent liquidity: Composable Multi-Agent System Tokens, powered by a novel token standard and execution primitive called ERC-AI. Each MODULE token represents a fully autonomous, programmable AI agent that is composable with other agents to form powerful onchain swarms. By combining the fungibility of ERC-20 and the identity of ERC-721with the logic of ERC-6551, ERC-AI enables a modular swarm of intelligent agents that an reason, act, and evolve together.

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Module (MODULE) 资源

官网

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MODULE 兑换为当地货币

1 MODULE 兑换 VND
227,887.9
1 MODULE 兑换 AUD
A$13.3364
1 MODULE 兑换 GBP
6.4084
1 MODULE 兑换 EUR
7.5342
1 MODULE 兑换 USD
$8.66
1 MODULE 兑换 MYR
RM36.7184
1 MODULE 兑换 TRY
339.039
1 MODULE 兑换 JPY
¥1,239.246
1 MODULE 兑换 RUB
683.0142
1 MODULE 兑换 INR
741.296
1 MODULE 兑换 IDR
Rp141,967.1904
1 MODULE 兑换 KRW
11,928.3706
1 MODULE 兑换 PHP
482.1022
1 MODULE 兑换 EGP
￡E.430.1422
1 MODULE 兑换 BRL
R$49.1022
1 MODULE 兑换 CAD
C$11.8642
1 MODULE 兑换 BDT
1,058.5984
1 MODULE 兑换 NGN
13,702.4582
1 MODULE 兑换 UAH
359.823
1 MODULE 兑换 VES
Bs831.36
1 MODULE 兑换 PKR
Rs2,435.9714
1 MODULE 兑换 KZT
4,436.4314
1 MODULE 兑换 THB
฿282.0562
1 MODULE 兑换 TWD
NT$259.8866
1 MODULE 兑换 AED
د.إ31.7822
1 MODULE 兑换 CHF
Fr7.1012
1 MODULE 兑换 HKD
HK$67.8944
1 MODULE 兑换 MAD
.د.م79.5854
1 MODULE 兑换 MXN
$166.5318