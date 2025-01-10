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Mochi Market 价格 (MOMA)

USD

Mochi Market (MOMA) 实时价格图表

$0.00228049
$0.00228049$0.00228049
+5.00%(1D)

今天 Mochi Market (MOMA) 的价格

今天 Mochi Market (MOMA) 的实时价格为 0.00228049 USD。目前其市值为 $ 84.46K USD。MOMA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mochi Market 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 264.78 USD
- Mochi Market 当天价格变化为 +5.02%
- 其循环供应量为 37.05M USD

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Mochi Market (MOMA) 价格表现 USD

今天内，Mochi Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00010905
在过去30天内，Mochi Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005759940
在过去60天内，Mochi Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002171094
在过去90天内，Mochi Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000014668379529706

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00010905+5.02%
30天$ -0.0005759940-25.25%
60天$ -0.0002171094-9.52%
90天$ -0.000014668379529706-0.63%

Mochi Market (MOMA) 价格分析

Mochi Market 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00205371
$ 0.00205371$ 0.00205371

$ 0.00240489
$ 0.00240489$ 0.00240489

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

-0.08%

+5.02%

-12.14%

Mochi Market (MOMA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 84.46K
$ 84.46K$ 84.46K

$ 264.78
$ 264.78$ 264.78

37.05M
37.05M 37.05M

什么是Mochi Market (MOMA)

Mochi.Market is the first product of Mochilab.org. Mochi.Market initially aims to solve three important current challenges: lack of liquidity in the NFT market, lack of monetization strategy for NFT holders during their holding period, and lack of crosschain usage between NFTs and FTs.

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Mochi Market (MOMA) 资源

官网

大家还在问：关于 Mochi Market (MOMA) 的其他问题

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MOMA 兑换为当地货币

1 MOMA 兑换 AUD
A$0.0036715889
1 MOMA 兑换 GBP
0.0018471969
1 MOMA 兑换 EUR
0.0022120753
1 MOMA 兑换 USD
$0.00228049
1 MOMA 兑换 MYR
RM0.0102394001
1 MOMA 兑换 TRY
0.0807749558
1 MOMA 兑换 JPY
¥0.360545469
1 MOMA 兑换 RUB
0.2320398575
1 MOMA 兑换 INR
0.19612214
1 MOMA 兑换 IDR
Rp36.7820916247
1 MOMA 兑换 PHP
0.1333630552
1 MOMA 兑换 EGP
￡E.0.1152787695
1 MOMA 兑换 BRL
R$0.0137969645
1 MOMA 兑换 CAD
C$0.0032839056
1 MOMA 兑换 BDT
0.2781741702
1 MOMA 兑换 NGN
3.5301529102
1 MOMA 兑换 UAH
0.0966699711
1 MOMA 兑换 VES
Bs0.12086597
1 MOMA 兑换 PKR
Rs0.6359374414
1 MOMA 兑换 KZT
1.1989904224
1 MOMA 兑换 THB
฿0.078904954
1 MOMA 兑换 TWD
NT$0.0751649504
1 MOMA 兑换 CHF
Fr0.0020752459
1 MOMA 兑换 HKD
HK$0.0177422122
1 MOMA 兑换 MAD
.د.م0.0229417294