Mochi Market 价格 (MOMA)
今天 Mochi Market (MOMA) 的实时价格为 0.00228049 USD。目前其市值为 $ 84.46K USD。MOMA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mochi Market 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 264.78 USD
- Mochi Market 当天价格变化为 +5.02%
- 其循环供应量为 37.05M USD
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今天内，Mochi Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00010905。
在过去30天内，Mochi Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005759940。
在过去60天内，Mochi Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002171094。
在过去90天内，Mochi Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000014668379529706。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00010905
|+5.02%
|30天
|$ -0.0005759940
|-25.25%
|60天
|$ -0.0002171094
|-9.52%
|90天
|$ -0.000014668379529706
|-0.63%
Mochi Market 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.08%
+5.02%
-12.14%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Mochi.Market is the first product of Mochilab.org. Mochi.Market initially aims to solve three important current challenges: lack of liquidity in the NFT market, lack of monetization strategy for NFT holders during their holding period, and lack of crosschain usage between NFTs and FTs.
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|1 MOMA 兑换 AUD
A$0.0036715889
|1 MOMA 兑换 GBP
￡0.0018471969
|1 MOMA 兑换 EUR
€0.0022120753
|1 MOMA 兑换 USD
$0.00228049
|1 MOMA 兑换 MYR
RM0.0102394001
|1 MOMA 兑换 TRY
₺0.0807749558
|1 MOMA 兑换 JPY
¥0.360545469
|1 MOMA 兑换 RUB
₽0.2320398575
|1 MOMA 兑换 INR
₹0.19612214
|1 MOMA 兑换 IDR
Rp36.7820916247
|1 MOMA 兑换 PHP
₱0.1333630552
|1 MOMA 兑换 EGP
￡E.0.1152787695
|1 MOMA 兑换 BRL
R$0.0137969645
|1 MOMA 兑换 CAD
C$0.0032839056
|1 MOMA 兑换 BDT
৳0.2781741702
|1 MOMA 兑换 NGN
₦3.5301529102
|1 MOMA 兑换 UAH
₴0.0966699711
|1 MOMA 兑换 VES
Bs0.12086597
|1 MOMA 兑换 PKR
Rs0.6359374414
|1 MOMA 兑换 KZT
₸1.1989904224
|1 MOMA 兑换 THB
฿0.078904954
|1 MOMA 兑换 TWD
NT$0.0751649504
|1 MOMA 兑换 CHF
Fr0.0020752459
|1 MOMA 兑换 HKD
HK$0.0177422122
|1 MOMA 兑换 MAD
.د.م0.0229417294