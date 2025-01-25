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Mobcat 价格 (MOB)

USD

Mobcat (MOB) 实时价格图表

$0.00383591
$0.00383591$0.00383591
+3.30%(1D)

今天 Mobcat (MOB) 的价格

今天 Mobcat (MOB) 的实时价格为 0.00383591 USD。目前其市值为 $ 3.84M USD。MOB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mobcat 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 59.88K USD
- Mobcat 当天价格变化为 +3.37%
- 其循环供应量为 1.00B USD

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Mobcat (MOB) 价格表现 USD

今天内，Mobcat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00012494
在过去30天内，Mobcat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Mobcat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Mobcat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00012494+3.37%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Mobcat (MOB) 价格分析

Mobcat 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00349709
$ 0.00349709$ 0.00349709

$ 0.00395926
$ 0.00395926$ 0.00395926

$ 0.00433547
$ 0.00433547$ 0.00433547

+0.76%

+3.37%

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Mobcat (MOB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.84M
$ 3.84M$ 3.84M

$ 59.88K
$ 59.88K$ 59.88K

1.00B
1.00B 1.00B

什么是Mobcat (MOB)

Mobcat is an intellectual property (IP) brand designed to connect the Web2 and Web3 worlds. With a mission to redefine storytelling and cultural influence, Mobcat leverages partnerships with industry-leading talent and high-profile collaborations to craft a brand that resonates across entertainment, fashion, and technology. The project team includes Slumpy Kev, a renowned artist for Cartoon Network; Kalin Stoyanchev, the founder of RENDER Network and Warren Lotas; Baruj Avram, a venture partner at StatelessVC, Professor Frogo, the head of marketing for Coinmarketcap, among many others.

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Mobcat (MOB) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Mobcat (MOB) 的其他问题

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MOB 兑换为当地货币

1 MOB 兑换 AUD
A$0.0060607378
1 MOB 兑换 GBP
0.003068728
1 MOB 兑换 EUR
0.0036441145
1 MOB 兑换 USD
$0.00383591
1 MOB 兑换 MYR
RM0.0167629267
1 MOB 兑换 TRY
0.1368269097
1 MOB 兑换 JPY
¥0.5973662643
1 MOB 兑换 RUB
0.3773384667
1 MOB 兑换 INR
0.3304636465
1 MOB 兑换 IDR
Rp61.8695074673
1 MOB 兑换 PHP
0.223633553
1 MOB 兑换 EGP
￡E.0.1929079139
1 MOB 兑换 BRL
R$0.0225935099
1 MOB 兑换 CAD
C$0.0054853513
1 MOB 兑换 BDT
0.4679426609
1 MOB 兑换 NGN
5.9287441369
1 MOB 兑换 UAH
0.1608013472
1 MOB 兑换 VES
Bs0.21481096
1 MOB 兑换 PKR
Rs1.0693749898
1 MOB 兑换 KZT
1.9875000483
1 MOB 兑换 THB
฿0.1288098578
1 MOB 兑换 TWD
NT$0.1255109752
1 MOB 兑换 CHF
Fr0.003452319
1 MOB 兑换 HKD
HK$0.0298433798
1 MOB 兑换 MAD
.د.م0.0382823818