MOANI（MOANI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00114161 24H最高价 $ 0.00123439 历史最高 $ 0.00371014 最低价 $ 0.00110747 涨跌幅（1H） -0.60% 涨跌幅（1D） +5.42% 漲跌幅（7D） -13.04%

MOANI（MOANI）当前实时价格为 $0.00122283。过去 24 小时内，MOANI 的交易价格在 $ 0.00114161 至 $ 0.00123439 之间波动，市场活跃度显著。MOANI 的历史最高价为 $ 0.00371014，历史最低价为 $ 0.00110747。

从短期表现来看，MOANI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.60%，过去 24 小时内变动为 +5.42%，过去 7 天内累计变动为 -13.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MOANI（MOANI）市场信息

市值 $ 770.84K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 7.34M 流通量 629.83M 总供应量 6,000,000,000.0

MOANI 的当前市值为 $ 770.84K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOANI 的流通量为 629.83M，总供应量是 6000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.34M。