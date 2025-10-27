Moaner by Matt Furie（MOANER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00004709 24H最高价 $ 0.00005122 历史最高 $ 0.00059949 最低价 $ 0.00004514 涨跌幅（1H） +0.74% 涨跌幅（1D） +8.78% 漲跌幅（7D） -15.22%

Moaner by Matt Furie（MOANER）当前实时价格为 $0.00005123。过去 24 小时内，MOANER 的交易价格在 $ 0.00004709 至 $ 0.00005122 之间波动，市场活跃度显著。MOANER 的历史最高价为 $ 0.00059949，历史最低价为 $ 0.00004514。

从短期表现来看，MOANER 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.74%，过去 24 小时内变动为 +8.78%，过去 7 天内累计变动为 -15.22%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Moaner by Matt Furie（MOANER）市场信息

市值 $ 51.22K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 51.22K 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

Moaner by Matt Furie 的当前市值为 $ 51.22K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOANER 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 51.22K。