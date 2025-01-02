MNEE USD Stablecoin 价格 (MNEE)
今天 MNEE USD Stablecoin (MNEE) 的实时价格为 1.002 USD。目前其市值为 $ 12.63M USD。MNEE 兑换 USD 的价格为实时更新。
MNEE USD Stablecoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 83.09K USD
- MNEE USD Stablecoin 当天价格变化为 +0.11%
- 其循环供应量为 12.64M USD
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今天内，MNEE USD Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00105709。
在过去30天内，MNEE USD Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0037302456。
在过去60天内，MNEE USD Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0022982874。
在过去90天内，MNEE USD Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00452029040123。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00105709
|+0.11%
|30天
|$ +0.0037302456
|+0.37%
|60天
|$ +0.0022982874
|+0.23%
|90天
|$ +0.00452029040123
|+0.45%
MNEE USD Stablecoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.30%
+0.11%
+0.14%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 MNEE 兑换 AUD
A$1.6032
|1 MNEE 兑换 GBP
￡0.8016
|1 MNEE 兑换 EUR
€0.96192
|1 MNEE 兑换 USD
$1.002
|1 MNEE 兑换 MYR
RM4.47894
|1 MNEE 兑换 TRY
₺35.38062
|1 MNEE 兑换 JPY
¥157.44426
|1 MNEE 兑换 RUB
₽111.723
|1 MNEE 兑换 INR
₹85.91148
|1 MNEE 兑换 IDR
Rp16,161.28806
|1 MNEE 兑换 PHP
₱58.04586
|1 MNEE 兑换 EGP
￡E.50.86152
|1 MNEE 兑换 BRL
R$6.19236
|1 MNEE 兑换 CAD
C$1.44288
|1 MNEE 兑换 BDT
৳119.739
|1 MNEE 兑换 NGN
₦1,551.07596
|1 MNEE 兑换 UAH
₴42.14412
|1 MNEE 兑换 VES
Bs51.102
|1 MNEE 兑换 PKR
Rs279.1071
|1 MNEE 兑换 KZT
₸525.97986
|1 MNEE 兑换 THB
฿34.33854
|1 MNEE 兑换 TWD
NT$32.94576
|1 MNEE 兑换 CHF
Fr0.9018
|1 MNEE 兑换 HKD
HK$7.78554
|1 MNEE 兑换 MAD
.د.م10.1202