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MNEE USD Stablecoin 价格 (MNEE)

USD

MNEE USD Stablecoin (MNEE) 实时价格图表

$0.999468
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-0.10%(1D)

今天 MNEE USD Stablecoin (MNEE) 的价格

今天 MNEE USD Stablecoin (MNEE) 的实时价格为 1.002 USD。目前其市值为 $ 12.63M USD。MNEE 兑换 USD 的价格为实时更新。
MNEE USD Stablecoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 83.09K USD
- MNEE USD Stablecoin 当天价格变化为 +0.11%
- 其循环供应量为 12.64M USD

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MNEE USD Stablecoin (MNEE) 价格表现 USD

今天内，MNEE USD Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00105709
在过去30天内，MNEE USD Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0037302456
在过去60天内，MNEE USD Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0022982874
在过去90天内，MNEE USD Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00452029040123

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00105709+0.11%
30天$ +0.0037302456+0.37%
60天$ +0.0022982874+0.23%
90天$ +0.00452029040123+0.45%

MNEE USD Stablecoin (MNEE) 价格分析

MNEE USD Stablecoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.996896
$ 0.996896$ 0.996896

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

+0.30%

+0.11%

+0.14%

MNEE USD Stablecoin (MNEE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 12.63M
$ 12.63M$ 12.63M

$ 83.09K
$ 83.09K$ 83.09K

12.64M
12.64M 12.64M

什么是MNEE USD Stablecoin (MNEE)

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MNEE USD Stablecoin (MNEE) 资源

官网

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MNEE 兑换为当地货币

1 MNEE 兑换 AUD
A$1.6032
1 MNEE 兑换 GBP
0.8016
1 MNEE 兑换 EUR
0.96192
1 MNEE 兑换 USD
$1.002
1 MNEE 兑换 MYR
RM4.47894
1 MNEE 兑换 TRY
35.38062
1 MNEE 兑换 JPY
¥157.44426
1 MNEE 兑换 RUB
111.723
1 MNEE 兑换 INR
85.91148
1 MNEE 兑换 IDR
Rp16,161.28806
1 MNEE 兑换 PHP
58.04586
1 MNEE 兑换 EGP
￡E.50.86152
1 MNEE 兑换 BRL
R$6.19236
1 MNEE 兑换 CAD
C$1.44288
1 MNEE 兑换 BDT
119.739
1 MNEE 兑换 NGN
1,551.07596
1 MNEE 兑换 UAH
42.14412
1 MNEE 兑换 VES
Bs51.102
1 MNEE 兑换 PKR
Rs279.1071
1 MNEE 兑换 KZT
525.97986
1 MNEE 兑换 THB
฿34.33854
1 MNEE 兑换 TWD
NT$32.94576
1 MNEE 兑换 CHF
Fr0.9018
1 MNEE 兑换 HKD
HK$7.78554
1 MNEE 兑换 MAD
.د.م10.1202