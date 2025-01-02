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MMX 价格 (MMX)

USD

MMX (MMX) 实时价格图表

$1.48
$1.48$1.48
-3.80%(1D)

今天 MMX (MMX) 的价格

今天 MMX (MMX) 的实时价格为 1.48 USD。目前其市值为 $ 222.23M USD。MMX 兑换 USD 的价格为实时更新。
MMX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 168.86K USD
- MMX 当天价格变化为 -3.91%
- 其循环供应量为 150.50M USD

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MMX (MMX) 价格表现 USD

今天内，MMX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.060131153595541
在过去30天内，MMX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.0603612440
在过去60天内，MMX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.6389300960
在过去90天内，MMX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.010596743743839

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.060131153595541-3.91%
30天$ +1.0603612440+71.65%
60天$ +1.6389300960+110.74%
90天$ +0.010596743743839+0.72%

MMX (MMX) 价格分析

MMX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 1.55
$ 1.55$ 1.55

$ 3.47
$ 3.47$ 3.47

+0.24%

-3.91%

+35.28%

MMX (MMX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 222.23M
$ 222.23M$ 222.23M

$ 168.86K
$ 168.86K$ 168.86K

150.50M
150.50M 150.50M

什么是MMX (MMX)

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MMX (MMX) 资源

白皮书
官网

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MMX 兑换为当地货币

1 MMX 兑换 AUD
A$2.368
1 MMX 兑换 GBP
1.184
1 MMX 兑换 EUR
1.4208
1 MMX 兑换 USD
$1.48
1 MMX 兑换 MYR
RM6.6156
1 MMX 兑换 TRY
52.2588
1 MMX 兑换 JPY
¥232.5524
1 MMX 兑换 RUB
165.02
1 MMX 兑换 INR
126.8952
1 MMX 兑换 IDR
Rp23,870.9644
1 MMX 兑换 PHP
85.7364
1 MMX 兑换 EGP
￡E.75.1248
1 MMX 兑换 BRL
R$9.1316
1 MMX 兑换 CAD
C$2.1312
1 MMX 兑换 BDT
176.86
1 MMX 兑换 NGN
2,291.0104
1 MMX 兑换 UAH
62.2488
1 MMX 兑换 VES
Bs75.48
1 MMX 兑换 PKR
Rs412.254
1 MMX 兑换 KZT
776.8964
1 MMX 兑换 THB
฿50.7196
1 MMX 兑换 TWD
NT$48.6624
1 MMX 兑换 CHF
Fr1.332
1 MMX 兑换 HKD
HK$11.4996
1 MMX 兑换 MAD
.د.م14.948