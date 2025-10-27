MLM X（MLMX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00298728$ 0.00298728 $ 0.00298728 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -1.69% 涨跌幅（1D） -7.30% 漲跌幅（7D） +4.02% 漲跌幅（7D） +4.02%

MLM X（MLMX）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，MLMX 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。MLMX 的历史最高价为 $ 0.00298728，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MLMX 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.69%，过去 24 小时内变动为 -7.30%，过去 7 天内累计变动为 +4.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MLM X（MLMX）市场信息

市值 $ 365.56K$ 365.56K $ 365.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 365.56K$ 365.56K $ 365.56K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,037.4558134 999,999,037.4558134 999,999,037.4558134

MLM X 的当前市值为 $ 365.56K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MLMX 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999037.4558134，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 365.56K。