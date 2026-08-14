MIZU KAPPA 今日价格

MIZU KAPPA (MIZU) 今日实时价格为 $ 0.00259463，过去 24 小时内变化了 3.96%。当前 MIZU 兑 USD 的汇率为 $ 0.00259463 每 MIZU。

MIZU KAPPA 目前市值在 $ 2,594,631 排名第 #-，流通供应量为 1.00B MIZU。过去 24 小时内，MIZU 的交易价格在 $ 0.00245887（低点）和 $ 0.00269211（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00312104，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MIZU 在过去一小时内波动了 -1.68%，过去7 天内波动了 +22.23%。过去一天，总交易量达到 $ 5.17K。

MIZU KAPPA（MIZU）市场信息

市值 $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M 成交量（24H） $ 5.17K$ 5.17K $ 5.17K 完全稀释市值 $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MIZU KAPPA 的当前市值为 $ 2.59M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.17K。MIZU 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.59M。