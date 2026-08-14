Mixoor 今日价格

Mixoor (MIXOOR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MIXOOR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MIXOOR。

Mixoor 目前市值在 $ 13,608.69 排名第 #-，流通供应量为 60.00M MIXOOR。过去 24 小时内，MIXOOR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0025375，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MIXOOR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.94%。过去一天，总交易量达到 $ 67.09。

Mixoor（MIXOOR）市场信息

市值 $ 13.61K$ 13.61K $ 13.61K 成交量（24H） $ 67.09$ 67.09 $ 67.09 完全稀释市值 $ 13.61K$ 13.61K $ 13.61K 流通量 60.00M 60.00M 60.00M 总供应量 59,999,375.316874 59,999,375.316874 59,999,375.316874

Mixoor 的当前市值为 $ 13.61K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 67.09。MIXOOR 的流通量为 60.00M，总供应量是 59999375.316874，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.61K。