Mitosis EOL BNB（MIBNB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 1,104.01 24H最高价 $ 1,130.14 历史最高 $ 1,341.21 最低价 $ 824.92 涨跌幅（1H） +0.23% 涨跌幅（1D） +1.99% 漲跌幅（7D） +1.95%

Mitosis EOL BNB（MIBNB）当前实时价格为 $1,130.03。过去 24 小时内，MIBNB 的交易价格在 $ 1,104.01 至 $ 1,130.14 之间波动，市场活跃度显著。MIBNB 的历史最高价为 $ 1,341.21，历史最低价为 $ 824.92。

从短期表现来看，MIBNB 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.23%，过去 24 小时内变动为 +1.99%，过去 7 天内累计变动为 +1.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mitosis EOL BNB（MIBNB）市场信息

市值 $ 3.41M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 3.41M 流通量 3.02K 总供应量 3,024.159437684772

Mitosis EOL BNB 的当前市值为 $ 3.41M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MIBNB 的流通量为 3.02K，总供应量是 3024.159437684772，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.41M。