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Mirai Nodes 价格 (MIRAI)

USD

Mirai Nodes (MIRAI) 实时价格图表

$0.05644
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-7.70%(1D)

今天 Mirai Nodes (MIRAI) 的价格

今天 Mirai Nodes (MIRAI) 的实时价格为 0.05644 USD。目前其市值为 $ 35.63K USD。MIRAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mirai Nodes 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 280.21 USD
- Mirai Nodes 当天价格变化为 -7.73%
- 其循环供应量为 636.09K USD

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Mirai Nodes (MIRAI) 价格表现 USD

今天内，Mirai Nodes 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00473340311426145
在过去30天内，Mirai Nodes 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0357179129
在过去60天内，Mirai Nodes 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Mirai Nodes 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00473340311426145-7.73%
30天$ -0.0357179129-63.28%
60天$ 0--
90天$ 0--

Mirai Nodes (MIRAI) 价格分析

Mirai Nodes 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.051231
$ 0.051231$ 0.051231

$ 0.06208
$ 0.06208$ 0.06208

$ 0.159882
$ 0.159882$ 0.159882

+3.69%

-7.73%

-19.68%

Mirai Nodes (MIRAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 35.63K
$ 35.63K$ 35.63K

$ 280.21
$ 280.21$ 280.21

636.09K
636.09K 636.09K

什么是Mirai Nodes (MIRAI)

Mirai Nodes is develope a mobile app called Mirai Vault. It is a mobile application for Proof of Stake (POS) coin users, offering a comprehensive and user-friendly platform for staking, masternode sharing, and wallet functionalities. Mirai Vault is designed to enhance the POS experience with a focus on efficiency, security, and accessibility. Mirai Vault offering multinode system support with the lowest fees, integrated staking and masternode sharing, secure wallet functionalities, and a fair distribution model

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Mirai Nodes (MIRAI) 资源

白皮书
官网

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MIRAI 兑换为当地货币

1 MIRAI 兑换 AUD
A$0.0908684
1 MIRAI 兑换 GBP
0.0457164
1 MIRAI 兑换 EUR
0.0547468
1 MIRAI 兑换 USD
$0.05644
1 MIRAI 兑换 MYR
RM0.2534156
1 MIRAI 兑换 TRY
1.9991048
1 MIRAI 兑换 JPY
¥8.923164
1 MIRAI 兑换 RUB
5.74277
1 MIRAI 兑换 INR
4.85384
1 MIRAI 兑换 IDR
Rp910.3224532
1 MIRAI 兑换 PHP
3.3006112
1 MIRAI 兑换 EGP
￡E.2.853042
1 MIRAI 兑换 BRL
R$0.341462
1 MIRAI 兑换 CAD
C$0.0812736
1 MIRAI 兑换 BDT
6.8845512
1 MIRAI 兑换 NGN
87.3679912
1 MIRAI 兑换 UAH
2.3924916
1 MIRAI 兑换 VES
Bs2.99132
1 MIRAI 兑换 PKR
Rs15.7388584
1 MIRAI 兑换 KZT
29.6738944
1 MIRAI 兑换 THB
฿1.952824
1 MIRAI 兑换 TWD
NT$1.8602624
1 MIRAI 兑换 CHF
Fr0.0513604
1 MIRAI 兑换 HKD
HK$0.4391032
1 MIRAI 兑换 MAD
.د.م0.5677864