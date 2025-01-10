Mirai Nodes 价格 (MIRAI)
今天 Mirai Nodes (MIRAI) 的实时价格为 0.05644 USD。目前其市值为 $ 35.63K USD。MIRAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mirai Nodes 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 280.21 USD
- Mirai Nodes 当天价格变化为 -7.73%
- 其循环供应量为 636.09K USD
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今天内，Mirai Nodes 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00473340311426145。
在过去30天内，Mirai Nodes 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0357179129。
在过去60天内，Mirai Nodes 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Mirai Nodes 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00473340311426145
|-7.73%
|30天
|$ -0.0357179129
|-63.28%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Mirai Nodes 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+3.69%
-7.73%
-19.68%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Mirai Nodes is develope a mobile app called Mirai Vault. It is a mobile application for Proof of Stake (POS) coin users, offering a comprehensive and user-friendly platform for staking, masternode sharing, and wallet functionalities. Mirai Vault is designed to enhance the POS experience with a focus on efficiency, security, and accessibility. Mirai Vault offering multinode system support with the lowest fees, integrated staking and masternode sharing, secure wallet functionalities, and a fair distribution model
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|1 MIRAI 兑换 AUD
A$0.0908684
|1 MIRAI 兑换 GBP
￡0.0457164
|1 MIRAI 兑换 EUR
€0.0547468
|1 MIRAI 兑换 USD
$0.05644
|1 MIRAI 兑换 MYR
RM0.2534156
|1 MIRAI 兑换 TRY
₺1.9991048
|1 MIRAI 兑换 JPY
¥8.923164
|1 MIRAI 兑换 RUB
₽5.74277
|1 MIRAI 兑换 INR
₹4.85384
|1 MIRAI 兑换 IDR
Rp910.3224532
|1 MIRAI 兑换 PHP
₱3.3006112
|1 MIRAI 兑换 EGP
￡E.2.853042
|1 MIRAI 兑换 BRL
R$0.341462
|1 MIRAI 兑换 CAD
C$0.0812736
|1 MIRAI 兑换 BDT
৳6.8845512
|1 MIRAI 兑换 NGN
₦87.3679912
|1 MIRAI 兑换 UAH
₴2.3924916
|1 MIRAI 兑换 VES
Bs2.99132
|1 MIRAI 兑换 PKR
Rs15.7388584
|1 MIRAI 兑换 KZT
₸29.6738944
|1 MIRAI 兑换 THB
฿1.952824
|1 MIRAI 兑换 TWD
NT$1.8602624
|1 MIRAI 兑换 CHF
Fr0.0513604
|1 MIRAI 兑换 HKD
HK$0.4391032
|1 MIRAI 兑换 MAD
.د.م0.5677864