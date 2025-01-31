Mirada AI 价格 (MIRX)
今天 Mirada AI (MIRX) 的实时价格为 0.00284346 USD。目前其市值为 $ 198.56K USD。MIRX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mirada AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.26M USD
- Mirada AI 当天价格变化为 +122.29%
- 其循环供应量为 69.83M USD
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今天内，Mirada AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00156431。
在过去30天内，Mirada AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002463877。
在过去60天内，Mirada AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014017470。
在过去90天内，Mirada AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002224520313251992。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00156431
|+122.29%
|30天
|$ -0.0002463877
|-8.66%
|60天
|$ -0.0014017470
|-49.29%
|90天
|$ -0.002224520313251992
|-43.89%
Mirada AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-3.04%
+122.29%
+45.22%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem.
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|1 MIRX 兑换 AUD
A$0.004549536
|1 MIRX 兑换 GBP
￡0.002274768
|1 MIRX 兑换 EUR
€0.0027297216
|1 MIRX 兑换 USD
$0.00284346
|1 MIRX 兑换 MYR
RM0.012511224
|1 MIRX 兑换 TRY
₺0.1019664756
|1 MIRX 兑换 JPY
¥0.438461532
|1 MIRX 兑换 RUB
₽0.28008081
|1 MIRX 兑换 INR
₹0.2463573744
|1 MIRX 兑换 IDR
Rp46.6140909024
|1 MIRX 兑换 PHP
₱0.1658021526
|1 MIRX 兑换 EGP
￡E.0.1427985612
|1 MIRX 兑换 BRL
R$0.0166911102
|1 MIRX 兑换 CAD
C$0.0040945824
|1 MIRX 兑换 BDT
৳0.3465324702
|1 MIRX 兑换 NGN
₦4.3948233414
|1 MIRX 兑换 UAH
₴0.1187428896
|1 MIRX 兑换 VES
Bs0.16207722
|1 MIRX 兑换 PKR
Rs0.792472302
|1 MIRX 兑换 KZT
₸1.474049664
|1 MIRX 兑换 THB
฿0.0956255598
|1 MIRX 兑换 TWD
NT$0.0936351378
|1 MIRX 兑换 CHF
Fr0.002559114
|1 MIRX 兑换 HKD
HK$0.0221505534
|1 MIRX 兑换 MAD
.د.م0.0284630346