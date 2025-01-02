Miracle Play 价格 (MPT)
今天 Miracle Play (MPT) 的实时价格为 0.02300099 USD。目前其市值为 $ 17.71M USD。MPT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Miracle Play 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 717.32K USD
- Miracle Play 当天价格变化为 -0.86%
- 其循环供应量为 769.64M USD
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今天内，Miracle Play 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00020042859172062。
在过去30天内，Miracle Play 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0010271851。
在过去60天内，Miracle Play 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0080600460。
在过去90天内，Miracle Play 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01391961081755921。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00020042859172062
|-0.86%
|30天
|$ +0.0010271851
|+4.47%
|60天
|$ -0.0080600460
|-35.04%
|90天
|$ -0.01391961081755921
|-37.70%
Miracle Play 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.04%
-0.86%
-3.23%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Miracle Play is a blockchain-based e-sports online tournament platform, allowing users to host and participate in various tournaments on their preferred blockchain network.
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|1 MPT 兑换 AUD
A$0.036801584
|1 MPT 兑换 GBP
￡0.018400792
|1 MPT 兑换 EUR
€0.0220809504
|1 MPT 兑换 USD
$0.02300099
|1 MPT 兑换 MYR
RM0.1028144253
|1 MPT 兑换 TRY
₺0.8121649569
|1 MPT 兑换 JPY
¥3.6141455587
|1 MPT 兑换 RUB
₽2.564610385
|1 MPT 兑换 INR
₹1.9721048826
|1 MPT 兑换 IDR
Rp370.9836577397
|1 MPT 兑换 PHP
₱1.3324473507
|1 MPT 兑换 EGP
￡E.1.1675302524
|1 MPT 兑换 BRL
R$0.1419161083
|1 MPT 兑换 CAD
C$0.0331214256
|1 MPT 兑换 BDT
৳2.748618305
|1 MPT 兑换 NGN
₦35.6050725002
|1 MPT 兑换 UAH
₴0.9674216394
|1 MPT 兑换 VES
Bs1.17305049
|1 MPT 兑换 PKR
Rs6.4069257645
|1 MPT 兑换 KZT
₸12.0739096807
|1 MPT 兑换 THB
฿0.7882439273
|1 MPT 兑换 TWD
NT$0.7562725512
|1 MPT 兑换 CHF
Fr0.020700891
|1 MPT 兑换 HKD
HK$0.1787176923
|1 MPT 兑换 MAD
.د.م0.232309999