Minutes Network Token 价格 (MNTX)
今天 Minutes Network Token (MNTX) 的实时价格为 0.276246 USD。目前其市值为 $ 20.06M USD。MNTX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Minutes Network Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Minutes Network Token 当天价格变化为 -0.54%
- 其循环供应量为 72.48M USD
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今天内，Minutes Network Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001511131444814。
在过去30天内，Minutes Network Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0320951166。
在过去60天内，Minutes Network Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1498459410。
在过去90天内，Minutes Network Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001511131444814
|-0.54%
|30天
|$ +0.0320951166
|+11.62%
|60天
|$ +0.1498459410
|+54.24%
|90天
|$ 0
|--
Minutes Network Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.70%
-0.54%
-0.27%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 MNTX 兑换 VND
₫7,269.41349
|1 MNTX 兑换 AUD
A$0.41989392
|1 MNTX 兑换 GBP
￡0.20165958
|1 MNTX 兑换 EUR
€0.23757156
|1 MNTX 兑换 USD
$0.276246
|1 MNTX 兑换 MYR
RM1.17128304
|1 MNTX 兑换 TRY
₺10.88132994
|1 MNTX 兑换 JPY
¥39.96450882
|1 MNTX 兑换 RUB
₽21.6576864
|1 MNTX 兑换 INR
₹23.82345504
|1 MNTX 兑换 IDR
Rp4,528.62222624
|1 MNTX 兑换 KRW
₩376.8686055
|1 MNTX 兑换 PHP
₱15.64104852
|1 MNTX 兑换 EGP
￡E.13.8675492
|1 MNTX 兑换 BRL
R$1.51659054
|1 MNTX 兑换 CAD
C$0.3729321
|1 MNTX 兑换 BDT
৳33.76831104
|1 MNTX 兑换 NGN
₦426.96305514
|1 MNTX 兑换 UAH
₴11.4780213
|1 MNTX 兑换 VES
Bs28.177092
|1 MNTX 兑换 PKR
Rs78.18866784
|1 MNTX 兑换 KZT
₸141.5898873
|1 MNTX 兑换 THB
฿8.98075746
|1 MNTX 兑换 TWD
NT$8.149257
|1 MNTX 兑换 AED
د.إ1.01382282
|1 MNTX 兑换 CHF
Fr0.22375926
|1 MNTX 兑换 HKD
HK$2.16576864
|1 MNTX 兑换 MAD
.د.م2.51660106
|1 MNTX 兑换 MXN
$5.22933678