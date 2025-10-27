Mintana（MINT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001828 $ 0.00001828 $ 0.00001828 24H最低价 $ 0.00001848 $ 0.00001848 $ 0.00001848 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001828$ 0.00001828 $ 0.00001828 24H最高价 $ 0.00001848$ 0.00001848 $ 0.00001848 历史最高 $ 0.00055874$ 0.00055874 $ 0.00055874 最低价 $ 0.0000164$ 0.0000164 $ 0.0000164 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -0.18% 漲跌幅（7D） +4.01% 漲跌幅（7D） +4.01%

Mintana（MINT）当前实时价格为 $0.00001828。过去 24 小时内，MINT 的交易价格在 $ 0.00001828 至 $ 0.00001848 之间波动，市场活跃度显著。MINT 的历史最高价为 $ 0.00055874，历史最低价为 $ 0.0000164。

从短期表现来看，MINT 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -0.18%，过去 7 天内累计变动为 +4.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mintana（MINT）市场信息

市值 $ 18.27K$ 18.27K $ 18.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.27K$ 18.27K $ 18.27K 流通量 999.66M 999.66M 999.66M 总供应量 999,659,389.0192943 999,659,389.0192943 999,659,389.0192943

Mintana 的当前市值为 $ 18.27K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MINT 的流通量为 999.66M，总供应量是 999659389.0192943，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.27K。