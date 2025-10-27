Mint Club V1（MINT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.14% 涨跌幅（1D） +1.33% 漲跌幅（7D） -5.53% 漲跌幅（7D） -5.53%

Mint Club V1（MINT）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，MINT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。MINT 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MINT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.14%，过去 24 小时内变动为 +1.33%，过去 7 天内累计变动为 -5.53%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mint Club V1（MINT）市场信息

市值 $ 385.14K$ 385.14K $ 385.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 385.14K$ 385.14K $ 385.14K 流通量 1.15T 1.15T 1.15T 总供应量 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0

Mint Club V1 的当前市值为 $ 385.14K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MINT 的流通量为 1.15T，总供应量是 1149363840000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 385.14K。