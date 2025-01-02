MineTard AI 价格 (MTARD)
今天 MineTard AI (MTARD) 的实时价格为 0.00112983 USD。目前其市值为 $ 1.13M USD。MTARD 兑换 USD 的价格为实时更新。
MineTard AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 96.88K USD
- MineTard AI 当天价格变化为 +25.38%
- 其循环供应量为 999.98M USD
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今天内，MineTard AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00022871。
在过去30天内，MineTard AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006049717。
在过去60天内，MineTard AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，MineTard AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00022871
|+25.38%
|30天
|$ -0.0006049717
|-53.54%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
MineTard AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-9.16%
+25.38%
-0.13%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community. The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content.
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|1 MTARD 兑换 AUD
A$0.001807728
|1 MTARD 兑换 GBP
￡0.000903864
|1 MTARD 兑换 EUR
€0.0010846368
|1 MTARD 兑换 USD
$0.00112983
|1 MTARD 兑换 MYR
RM0.0050503401
|1 MTARD 兑换 TRY
₺0.0398942973
|1 MTARD 兑换 JPY
¥0.1775301879
|1 MTARD 兑换 RUB
₽0.125976045
|1 MTARD 兑换 INR
₹0.0968716242
|1 MTARD 兑换 IDR
Rp18.2230619649
|1 MTARD 兑换 PHP
₱0.0654510519
|1 MTARD 兑换 EGP
￡E.0.0573501708
|1 MTARD 兑换 BRL
R$0.0069710511
|1 MTARD 兑换 CAD
C$0.0016269552
|1 MTARD 兑换 BDT
৳0.135014685
|1 MTARD 兑换 NGN
₦1.7489542434
|1 MTARD 兑换 UAH
₴0.0475206498
|1 MTARD 兑换 VES
Bs0.05762133
|1 MTARD 兑换 PKR
Rs0.3147141465
|1 MTARD 兑换 KZT
₸0.5930816619
|1 MTARD 兑换 THB
฿0.0387192741
|1 MTARD 兑换 TWD
NT$0.0371488104
|1 MTARD 兑换 CHF
Fr0.001016847
|1 MTARD 兑换 HKD
HK$0.0087787791
|1 MTARD 兑换 MAD
.د.م0.011411283