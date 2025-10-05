Mineral Vault I Security Token（MNRL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.991638 $ 0.991638 $ 0.991638 24H最低价 $ 0.996744 $ 0.996744 $ 0.996744 24H最高价 24H最低价 $ 0.991638$ 0.991638 $ 0.991638 24H最高价 $ 0.996744$ 0.996744 $ 0.996744 历史最高 $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 最低价 $ 0.974445$ 0.974445 $ 0.974445 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -0.08% 漲跌幅（7D） -0.08% 漲跌幅（7D） -0.08%

Mineral Vault I Security Token（MNRL）当前实时价格为 $0.995762。过去 24 小时内，MNRL 的交易价格在 $ 0.991638 至 $ 0.996744 之间波动，市场活跃度显著。MNRL 的历史最高价为 $ 1.008，历史最低价为 $ 0.974445。

从短期表现来看，MNRL 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -0.08%，过去 7 天内累计变动为 -0.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mineral Vault I Security Token（MNRL）市场信息

市值 $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M 流通量 2.28M 2.28M 2.28M 总供应量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Mineral Vault I Security Token 的当前市值为 $ 2.27M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MNRL 的流通量为 2.28M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.96M。