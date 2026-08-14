Minecraft Grandma Fund 今日价格

Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.46%。当前 GRANDMA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GRANDMA。

Minecraft Grandma Fund 目前市值在 $ 22,129 排名第 #-，流通供应量为 999.96M GRANDMA。过去 24 小时内，GRANDMA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00335404，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GRANDMA 在过去一小时内波动了 -0.29%，过去7 天内波动了 +11.88%。过去一天，总交易量达到 --。

Minecraft Grandma Fund（GRANDMA）市场信息

市值 $ 22.13K$ 22.13K $ 22.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.13K$ 22.13K $ 22.13K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,958,781.047189 999,958,781.047189 999,958,781.047189

Minecraft Grandma Fund 的当前市值为 $ 22.13K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GRANDMA 的流通量为 999.96M，总供应量是 999958781.047189，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.13K。