Mine Blue（MB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.03662443 $ 0.03662443 $ 0.03662443 24H最低价 $ 0.04950236 $ 0.04950236 $ 0.04950236 24H最高价 24H最低价 $ 0.03662443$ 0.03662443 $ 0.03662443 24H最高价 $ 0.04950236$ 0.04950236 $ 0.04950236 历史最高 $ 0.04950236$ 0.04950236 $ 0.04950236 最低价 $ 0.01399899$ 0.01399899 $ 0.01399899 涨跌幅（1H） +0.00% 涨跌幅（1D） +28.28% 漲跌幅（7D） +44.67% 漲跌幅（7D） +44.67%

Mine Blue（MB）当前实时价格为 $0.04950117。过去 24 小时内，MB 的交易价格在 $ 0.03662443 至 $ 0.04950236 之间波动，市场活跃度显著。MB 的历史最高价为 $ 0.04950236，历史最低价为 $ 0.01399899。

从短期表现来看，MB 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 +28.28%，过去 7 天内累计变动为 +44.67%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mine Blue（MB）市场信息

市值 $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 380.08M$ 380.08M $ 380.08M 流通量 54.51M 54.51M 54.51M 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Mine Blue 的当前市值为 $ 2.07M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MB 的流通量为 54.51M，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 380.08M。