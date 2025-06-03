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MindWaveDAO 价格 (NILA)

USD

MindWaveDAO (NILA) 实时价格图表

$0.084605
$0.084605$0.084605
+4.40%(1D)

今天 MindWaveDAO (NILA) 的价格

今天 MindWaveDAO (NILA) 的实时价格为 0.084605 USD。目前其市值为 $ 67.07M USD。NILA 兑换 USD 的价格为实时更新。
MindWaveDAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- MindWaveDAO 当天价格变化为 +4.49%
- 其循环供应量为 792.77M USD

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MindWaveDAO (NILA) 价格表现 USD

今天内，MindWaveDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0036387
在过去30天内，MindWaveDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0015788477
在过去60天内，MindWaveDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，MindWaveDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0036387+4.49%
30天$ +0.0015788477+1.87%
60天$ 0--
90天$ 0--

MindWaveDAO (NILA) 价格分析

MindWaveDAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.079896
$ 0.079896$ 0.079896

$ 0.085248
$ 0.085248$ 0.085248

$ 0.086481
$ 0.086481$ 0.086481

-0.04%

+4.49%

+0.26%

MindWaveDAO (NILA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 67.07M
$ 67.07M$ 67.07M

--
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792.77M
792.77M 792.77M

什么是MindWaveDAO (NILA)

MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity.

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MindWaveDAO (NILA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 MindWaveDAO (NILA) 的其他问题

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NILA 兑换为当地货币

1 NILA 兑换 VND
2,226.380575
1 NILA 兑换 AUD
A$0.1302917
1 NILA 兑换 GBP
0.06176165
1 NILA 兑换 EUR
0.07360635
1 NILA 兑换 USD
$0.084605
1 NILA 兑换 MYR
RM0.3587252
1 NILA 兑换 TRY
3.31228575
1 NILA 兑换 JPY
¥12.08582425
1 NILA 兑换 RUB
6.65587535
1 NILA 兑换 INR
7.23964985
1 NILA 兑换 IDR
Rp1,386.9669912
1 NILA 兑换 KRW
116.2151201
1 NILA 兑换 PHP
4.7074222
1 NILA 兑换 EGP
￡E.4.2031764
1 NILA 兑换 BRL
R$0.47971035
1 NILA 兑换 CAD
C$0.11590885
1 NILA 兑换 BDT
10.31250345
1 NILA 兑换 NGN
133.65644085
1 NILA 兑换 UAH
3.51702985
1 NILA 兑换 VES
Bs8.12208
1 NILA 兑换 PKR
Rs23.79854045
1 NILA 兑换 KZT
43.165471
1 NILA 兑换 THB
฿2.75220065
1 NILA 兑换 TWD
NT$2.53730395
1 NILA 兑换 AED
د.إ0.31050035
1 NILA 兑换 CHF
Fr0.06853005
1 NILA 兑换 HKD
HK$0.6633032
1 NILA 兑换 MAD
.د.م0.7766739
1 NILA 兑换 MXN
$1.62526205