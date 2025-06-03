MindWaveDAO 价格 (NILA)
今天 MindWaveDAO (NILA) 的实时价格为 0.084605 USD。目前其市值为 $ 67.07M USD。NILA 兑换 USD 的价格为实时更新。
MindWaveDAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- MindWaveDAO 当天价格变化为 +4.49%
- 其循环供应量为 792.77M USD
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今天内，MindWaveDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0036387。
在过去30天内，MindWaveDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0015788477。
在过去60天内，MindWaveDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，MindWaveDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0036387
|+4.49%
|30天
|$ +0.0015788477
|+1.87%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
MindWaveDAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.04%
+4.49%
+0.26%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity.
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|1 NILA 兑换 VND
₫2,226.380575
|1 NILA 兑换 AUD
A$0.1302917
|1 NILA 兑换 GBP
￡0.06176165
|1 NILA 兑换 EUR
€0.07360635
|1 NILA 兑换 USD
$0.084605
|1 NILA 兑换 MYR
RM0.3587252
|1 NILA 兑换 TRY
₺3.31228575
|1 NILA 兑换 JPY
¥12.08582425
|1 NILA 兑换 RUB
₽6.65587535
|1 NILA 兑换 INR
₹7.23964985
|1 NILA 兑换 IDR
Rp1,386.9669912
|1 NILA 兑换 KRW
₩116.2151201
|1 NILA 兑换 PHP
₱4.7074222
|1 NILA 兑换 EGP
￡E.4.2031764
|1 NILA 兑换 BRL
R$0.47971035
|1 NILA 兑换 CAD
C$0.11590885
|1 NILA 兑换 BDT
৳10.31250345
|1 NILA 兑换 NGN
₦133.65644085
|1 NILA 兑换 UAH
₴3.51702985
|1 NILA 兑换 VES
Bs8.12208
|1 NILA 兑换 PKR
Rs23.79854045
|1 NILA 兑换 KZT
₸43.165471
|1 NILA 兑换 THB
฿2.75220065
|1 NILA 兑换 TWD
NT$2.53730395
|1 NILA 兑换 AED
د.إ0.31050035
|1 NILA 兑换 CHF
Fr0.06853005
|1 NILA 兑换 HKD
HK$0.6633032
|1 NILA 兑换 MAD
.د.م0.7766739
|1 NILA 兑换 MXN
$1.62526205