Mindfak By Matt Furie 今日价格

Mindfak By Matt Furie (MINDFAK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.16%。当前 MINDFAK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MINDFAK。

Mindfak By Matt Furie 目前市值在 $ 70,374 排名第 #-，流通供应量为 690.00M MINDFAK。过去 24 小时内，MINDFAK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01701608，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MINDFAK 在过去一小时内波动了 -0.54%，过去7 天内波动了 +5.00%。过去一天，总交易量达到 $ 12.35K。

Mindfak By Matt Furie（MINDFAK）市场信息

市值 $ 70.37K$ 70.37K $ 70.37K 成交量（24H） $ 12.35K$ 12.35K $ 12.35K 完全稀释市值 $ 70.37K$ 70.37K $ 70.37K 流通量 690.00M 690.00M 690.00M 总供应量 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

Mindfak By Matt Furie 的当前市值为 $ 70.37K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.35K。MINDFAK 的流通量为 690.00M，总供应量是 690000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 70.37K。