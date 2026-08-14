Mind of Pepe 今日价格

Mind of Pepe (MIND) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.12%。当前 MIND 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MIND。

Mind of Pepe 目前市值在 $ 835,046 排名第 #-，流通供应量为 26.19B MIND。过去 24 小时内，MIND 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00408442，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MIND 在过去一小时内波动了 +0.09%，过去7 天内波动了 -12.73%。过去一天，总交易量达到 --。

Mind of Pepe（MIND）市场信息

市值 $ 835.05K$ 835.05K $ 835.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M 流通量 26.19B 26.19B 26.19B 总供应量 45,690,040,402.0 45,690,040,402.0 45,690,040,402.0

Mind of Pepe 的当前市值为 $ 835.05K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MIND 的流通量为 26.19B，总供应量是 45690040402.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.46M。