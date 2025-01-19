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Minato 价格 (MNTO)

USD

Minato (MNTO) 实时价格图表

$1.39
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-13.50%(1D)

今天 Minato (MNTO) 的价格

今天 Minato (MNTO) 的实时价格为 1.39 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MNTO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Minato 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 125.09 USD
- Minato 当天价格变化为 -13.53%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Minato (MNTO) 价格表现 USD

今天内，Minato 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.218241238573253
在过去30天内，Minato 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.9234284300
在过去60天内，Minato 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2694595620
在过去90天内，Minato 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.218241238573253-13.53%
30天$ +0.9234284300+66.43%
60天$ +0.2694595620+19.39%
90天$ 0--

Minato (MNTO) 价格分析

Minato 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.38
$ 1.38$ 1.38

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

$ 33.21
$ 33.21$ 33.21

-0.15%

-13.53%

+25.82%

Minato (MNTO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 125.09
$ 125.09$ 125.09

0.00
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什么是Minato (MNTO)

Minato aims to create a community multichain Multiverse. We make it our business to dominate the crypto space through community and utility.

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Minato (MNTO) 资源

官网

大家还在问：关于 Minato (MNTO) 的其他问题

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MNTO 兑换为当地货币

1 MNTO 兑换 AUD
A$2.2379
1 MNTO 兑换 GBP
1.1398
1 MNTO 兑换 EUR
1.3483
1 MNTO 兑换 USD
$1.39
1 MNTO 兑换 MYR
RM6.255
1 MNTO 兑换 TRY
49.2477
1 MNTO 兑换 JPY
¥217.2153
1 MNTO 兑换 RUB
142.4611
1 MNTO 兑换 INR
120.3462
1 MNTO 兑换 IDR
Rp22,786.8816
1 MNTO 兑换 PHP
81.3845
1 MNTO 兑换 EGP
￡E.70.056
1 MNTO 兑换 BRL
R$8.479
1 MNTO 兑换 CAD
C$2.0016
1 MNTO 兑换 BDT
168.885
1 MNTO 兑换 NGN
2,165.1057
1 MNTO 兑换 UAH
58.5329
1 MNTO 兑换 VES
Bs75.06
1 MNTO 兑换 PKR
Rs387.5042
1 MNTO 兑换 KZT
737.7842
1 MNTO 兑换 THB
฿47.8021
1 MNTO 兑换 TWD
NT$45.7171
1 MNTO 兑换 CHF
Fr1.2649
1 MNTO 兑换 HKD
HK$10.8142
1 MNTO 兑换 MAD
.د.م13.9556