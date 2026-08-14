MINATIVERSE 今日价格

MINATIVERSE (MNTC) 今日实时价格为 $ 0.059935，过去 24 小时内变化了 6.34%。当前 MNTC 兑 USD 的汇率为 $ 0.059935 每 MNTC。

MINATIVERSE 目前市值在 $ 328,183 排名第 #-，流通供应量为 5.47M MNTC。过去 24 小时内，MNTC 的交易价格在 $ 0.058936（低点）和 $ 0.063952（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 28.99，而历史最低价为 $ 0.03194247。

短期表现方面，MNTC 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 -3.25%。过去一天，总交易量达到 $ 520.13。

MINATIVERSE（MNTC）市场信息

市值 $ 328.18K$ 328.18K $ 328.18K 成交量（24H） $ 520.13$ 520.13 $ 520.13 完全稀释市值 $ 620.40K$ 620.40K $ 620.40K 流通量 5.47M 5.47M 5.47M 总供应量 10,349,999.0 10,349,999.0 10,349,999.0

MINATIVERSE 的当前市值为 $ 328.18K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 520.13。MNTC 的流通量为 5.47M，总供应量是 10349999.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 620.40K。