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Mimo Governance 价格 (MIMO)

USD

Mimo Governance (MIMO) 实时价格图表

$0.00446878
$0.00446878$0.00446878
-0.80%(1D)

今天 Mimo Governance (MIMO) 的价格

今天 Mimo Governance (MIMO) 的实时价格为 0.00446878 USD。目前其市值为 $ 2.52M USD。MIMO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mimo Governance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.76K USD
- Mimo Governance 当天价格变化为 -0.82%
- 其循环供应量为 564.14M USD

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Mimo Governance (MIMO) 价格表现 USD

今天内，Mimo Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Mimo Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001822265
在过去60天内，Mimo Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003341950
在过去90天内，Mimo Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000263706303404226

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.82%
30天$ -0.0001822265-4.07%
60天$ +0.0003341950+7.48%
90天$ -0.000263706303404226-5.57%

Mimo Governance (MIMO) 价格分析

Mimo Governance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00436329
$ 0.00436329$ 0.00436329

$ 0.00459889
$ 0.00459889$ 0.00459889

$ 0.431736
$ 0.431736$ 0.431736

+0.08%

-0.82%

-7.75%

Mimo Governance (MIMO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

$ 1.76K
$ 1.76K$ 1.76K

564.14M
564.14M 564.14M

什么是Mimo Governance (MIMO)

MIMO is the Governance Token of PAR Token

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Mimo Governance (MIMO) 资源

官网

大家还在问：关于 Mimo Governance (MIMO) 的其他问题

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MIMO 兑换为当地货币

1 MIMO 兑换 AUD
A$0.007150048
1 MIMO 兑换 GBP
0.003575024
1 MIMO 兑换 EUR
0.0042900288
1 MIMO 兑换 USD
$0.00446878
1 MIMO 兑换 MYR
RM0.0199754466
1 MIMO 兑换 TRY
0.1577926218
1 MIMO 兑换 JPY
¥0.7021794014
1 MIMO 兑换 RUB
0.49826897
1 MIMO 兑换 INR
0.3831531972
1 MIMO 兑换 IDR
Rp72.0770866834
1 MIMO 兑换 PHP
0.2588764254
1 MIMO 兑换 EGP
￡E.0.2268352728
1 MIMO 兑换 BRL
R$0.0275723726
1 MIMO 兑换 CAD
C$0.0064350432
1 MIMO 兑换 BDT
0.53401921
1 MIMO 兑换 NGN
6.9175820644
1 MIMO 兑换 UAH
0.1879568868
1 MIMO 兑换 VES
Bs0.22790778
1 MIMO 兑换 PKR
Rs1.244778669
1 MIMO 兑换 KZT
2.3457966854
1 MIMO 兑换 THB
฿0.1531450906
1 MIMO 兑换 TWD
NT$0.1469334864
1 MIMO 兑换 CHF
Fr0.004021902
1 MIMO 兑换 HKD
HK$0.0347224206
1 MIMO 兑换 MAD
.د.م0.045134678