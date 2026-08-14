Million Airdrop 今日价格

Million Airdrop (MAD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 11.15%。当前 MAD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MAD。

Million Airdrop 目前市值在 $ 31,693 排名第 #-，流通供应量为 999.99M MAD。过去 24 小时内，MAD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MAD 在过去一小时内波动了 -0.34%，过去7 天内波动了 -6.82%。过去一天，总交易量达到 --。

Million Airdrop（MAD）市场信息

市值 $ 31.69K$ 31.69K $ 31.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 31.69K$ 31.69K $ 31.69K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,991,404.761983 999,991,404.761983 999,991,404.761983

Million Airdrop 的当前市值为 $ 31.69K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MAD 的流通量为 999.99M，总供应量是 999991404.761983，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 31.69K。