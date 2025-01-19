Millennium Club Staked FTM 价格 (MFTM)

USD

Millennium Club Staked FTM (MFTM) 实时价格图表

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-5.60%(1D)

今天 Millennium Club Staked FTM (MFTM) 的价格

今天 Millennium Club Staked FTM (MFTM) 的实时价格为 0.729043 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MFTM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Millennium Club Staked FTM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.58K USD
- Millennium Club Staked FTM 当天价格变化为 -5.64%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Millennium Club Staked FTM (MFTM) 价格表现 USD

今天内，Millennium Club Staked FTM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0436545977147976
在过去30天内，Millennium Club Staked FTM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1970533969
在过去60天内，Millennium Club Staked FTM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0402256765
在过去90天内，Millennium Club Staked FTM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.012647009558257

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0436545977147976-5.64%
30天$ -0.1970533969-27.02%
60天$ +0.0402256765+5.52%
90天$ -0.012647009558257-1.70%

Millennium Club Staked FTM (MFTM) 价格分析

Millennium Club Staked FTM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.722637
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$ 0.772697
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$ 1.46
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+0.20%

-5.64%

+3.19%

Millennium Club Staked FTM (MFTM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 2.58K
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什么是Millennium Club Staked FTM (MFTM)

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Millennium Club Staked FTM (MFTM) 资源

白皮书
官网

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MFTM 兑换为当地货币

1 MFTM 兑换 AUD
A$1.17375923
1 MFTM 兑换 GBP
0.59781526
1 MFTM 兑换 EUR
0.70717171
1 MFTM 兑换 USD
$0.729043
1 MFTM 兑换 MYR
RM3.2806935
1 MFTM 兑换 TRY
25.82999349
1 MFTM 兑换 JPY
¥113.92754961
1 MFTM 兑换 RUB
74.71961707
1 MFTM 兑换 INR
63.12054294
1 MFTM 兑换 IDR
Rp11,951.52267792
1 MFTM 兑换 PHP
42.68546765
1 MFTM 兑换 EGP
￡E.36.7437672
1 MFTM 兑换 BRL
R$4.4471623
1 MFTM 兑换 CAD
C$1.04982192
1 MFTM 兑换 BDT
88.5787245
1 MFTM 兑换 NGN
1,135.57924809
1 MFTM 兑换 UAH
30.70000073
1 MFTM 兑换 VES
Bs39.368322
1 MFTM 兑换 PKR
Rs203.24260754
1 MFTM 兑换 KZT
386.96144354
1 MFTM 兑换 THB
฿25.07178877
1 MFTM 兑换 TWD
NT$23.97822427
1 MFTM 兑换 CHF
Fr0.66342913
1 MFTM 兑换 HKD
HK$5.67195454
1 MFTM 兑换 MAD
.د.م7.31959172