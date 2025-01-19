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MilkyWay Staked TIA 价格 (MILKTIA)

USD

MilkyWay Staked TIA (MILKTIA) 实时价格图表

$5.35
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-11.00%(1D)

今天 MilkyWay Staked TIA (MILKTIA) 的价格

今天 MilkyWay Staked TIA (MILKTIA) 的实时价格为 5.35 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MILKTIA 兑换 USD 的价格为实时更新。
MilkyWay Staked TIA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 72.06K USD
- MilkyWay Staked TIA 当天价格变化为 -11.05%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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MilkyWay Staked TIA (MILKTIA) 价格表现 USD

今天内，MilkyWay Staked TIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.664514535187237
在过去30天内，MilkyWay Staked TIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2422859850
在过去60天内，MilkyWay Staked TIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1880888800
在过去90天内，MilkyWay Staked TIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.917322907181151

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.664514535187237-11.05%
30天$ -0.2422859850-4.52%
60天$ -0.1880888800-3.51%
90天$ -0.917322907181151-14.63%

MilkyWay Staked TIA (MILKTIA) 价格分析

MilkyWay Staked TIA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 5.32
$ 5.32$ 5.32

$ 6.06
$ 6.06$ 6.06

$ 20.28
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-0.05%

-11.05%

+1.01%

MilkyWay Staked TIA (MILKTIA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 72.06K
$ 72.06K$ 72.06K

0.00
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什么是MilkyWay Staked TIA (MILKTIA)

MilkyWay's liquid staked token for TIA.

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MilkyWay Staked TIA (MILKTIA) 资源

官网

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MILKTIA 兑换为当地货币

1 MILKTIA 兑换 AUD
A$8.6135
1 MILKTIA 兑换 GBP
4.387
1 MILKTIA 兑换 EUR
5.1895
1 MILKTIA 兑换 USD
$5.35
1 MILKTIA 兑换 MYR
RM24.075
1 MILKTIA 兑换 TRY
189.5505
1 MILKTIA 兑换 JPY
¥836.0445
1 MILKTIA 兑换 RUB
548.3215
1 MILKTIA 兑换 INR
463.203
1 MILKTIA 兑换 IDR
Rp87,704.904
1 MILKTIA 兑换 PHP
313.2425
1 MILKTIA 兑换 EGP
￡E.269.64
1 MILKTIA 兑换 BRL
R$32.635
1 MILKTIA 兑换 CAD
C$7.704
1 MILKTIA 兑换 BDT
650.025
1 MILKTIA 兑换 NGN
8,333.3205
1 MILKTIA 兑换 UAH
225.2885
1 MILKTIA 兑换 VES
Bs288.9
1 MILKTIA 兑换 PKR
Rs1,491.473
1 MILKTIA 兑换 KZT
2,839.673
1 MILKTIA 兑换 THB
฿183.9865
1 MILKTIA 兑换 TWD
NT$175.9615
1 MILKTIA 兑换 CHF
Fr4.8685
1 MILKTIA 兑换 HKD
HK$41.623
1 MILKTIA 兑换 MAD
.د.م53.714