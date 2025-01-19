MilkyWay Staked TIA 价格 (MILKTIA)
今天 MilkyWay Staked TIA (MILKTIA) 的实时价格为 5.35 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MILKTIA 兑换 USD 的价格为实时更新。
MilkyWay Staked TIA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 72.06K USD
- MilkyWay Staked TIA 当天价格变化为 -11.05%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，MilkyWay Staked TIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.664514535187237。
在过去30天内，MilkyWay Staked TIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2422859850。
在过去60天内，MilkyWay Staked TIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1880888800。
在过去90天内，MilkyWay Staked TIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.917322907181151。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.664514535187237
|-11.05%
|30天
|$ -0.2422859850
|-4.52%
|60天
|$ -0.1880888800
|-3.51%
|90天
|$ -0.917322907181151
|-14.63%
MilkyWay Staked TIA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.05%
-11.05%
+1.01%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MilkyWay's liquid staked token for TIA.
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|1 MILKTIA 兑换 AUD
A$8.6135
|1 MILKTIA 兑换 GBP
￡4.387
|1 MILKTIA 兑换 EUR
€5.1895
|1 MILKTIA 兑换 USD
$5.35
|1 MILKTIA 兑换 MYR
RM24.075
|1 MILKTIA 兑换 TRY
₺189.5505
|1 MILKTIA 兑换 JPY
¥836.0445
|1 MILKTIA 兑换 RUB
₽548.3215
|1 MILKTIA 兑换 INR
₹463.203
|1 MILKTIA 兑换 IDR
Rp87,704.904
|1 MILKTIA 兑换 PHP
₱313.2425
|1 MILKTIA 兑换 EGP
￡E.269.64
|1 MILKTIA 兑换 BRL
R$32.635
|1 MILKTIA 兑换 CAD
C$7.704
|1 MILKTIA 兑换 BDT
৳650.025
|1 MILKTIA 兑换 NGN
₦8,333.3205
|1 MILKTIA 兑换 UAH
₴225.2885
|1 MILKTIA 兑换 VES
Bs288.9
|1 MILKTIA 兑换 PKR
Rs1,491.473
|1 MILKTIA 兑换 KZT
₸2,839.673
|1 MILKTIA 兑换 THB
฿183.9865
|1 MILKTIA 兑换 TWD
NT$175.9615
|1 MILKTIA 兑换 CHF
Fr4.8685
|1 MILKTIA 兑换 HKD
HK$41.623
|1 MILKTIA 兑换 MAD
.د.م53.714