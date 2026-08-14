MilkyWay 今日价格

MilkyWay (MILK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MILK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MILK。

MilkyWay 目前市值在 $ 50,572 排名第 #-，流通供应量为 260.00M MILK。过去 24 小时内，MILK 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.161821，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MILK 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

MilkyWay（MILK）市场信息

市值 $ 50.57K$ 50.57K $ 50.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 50.57K$ 50.57K $ 50.57K 流通量 260.00M 260.00M 260.00M 总供应量 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

MilkyWay 的当前市值为 $ 50.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MILK 的流通量为 260.00M，总供应量是 1200000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 50.57K。