Milk Money 今日价格

Milk Money (MM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.09%。当前 MM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MM。

Milk Money 目前市值在 $ 955,611 排名第 #-，流通供应量为 999.96M MM。过去 24 小时内，MM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.00100243（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0019144，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MM 在过去一小时内波动了 -0.29%，过去7 天内波动了 -8.76%。过去一天，总交易量达到 $ 31.16K。

Milk Money（MM）市场信息

市值 $ 955.61K$ 955.61K $ 955.61K 成交量（24H） $ 31.16K$ 31.16K $ 31.16K 完全稀释市值 $ 955.61K$ 955.61K $ 955.61K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,955,651.095924 999,955,651.095924 999,955,651.095924

Milk Money 的当前市值为 $ 955.61K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 31.16K。MM 的流通量为 999.96M，总供应量是 999955651.095924，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 955.61K。