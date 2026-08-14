Mika Grok Companion 今日价格

Mika Grok Companion (MIKA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MIKA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MIKA。

Mika Grok Companion 目前市值在 $ 13,307.5 排名第 #-，流通供应量为 1.00B MIKA。过去 24 小时内，MIKA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00143332，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MIKA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +4.05%。过去一天，总交易量达到 --。

Mika Grok Companion（MIKA）市场信息

市值 $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Mika Grok Companion 的当前市值为 $ 13.31K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MIKA 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.31K。