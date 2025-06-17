Midnight 价格 (NIGHT)
今天 Midnight (NIGHT) 的实时价格为 0.00035222 USD。目前其市值为 $ 219.17K USD。NIGHT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Midnight 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Midnight 当天价格变化为 -0.46%
- 其循环供应量为 622.26M USD
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今天内，Midnight 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Midnight 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001421686。
在过去60天内，Midnight 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001464399。
在过去90天内，Midnight 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004697293250052893。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.46%
|30天
|$ -0.0001421686
|-40.36%
|60天
|$ -0.0001464399
|-41.57%
|90天
|$ -0.0004697293250052893
|-57.14%
Midnight 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.00%
-0.46%
+2.93%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Midnight Evergreen is a blockchain-based gaming ecosystem that connects multiple MMO (Massively Multiplayer Online), games through its native ecosystem token, $NIGHT. Built on the Aptos blockchain, it enables players to carry their in-game assets, progress, and characters seamlessly across different games within the Evergreen platform. Midnight will be the first Web3.0 deconstructed MMO gaming ecosystem.
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|1 NIGHT 兑换 VND
₫9.2686693
|1 NIGHT 兑换 AUD
A$0.0005353744
|1 NIGHT 兑换 GBP
￡0.0002571206
|1 NIGHT 兑换 EUR
€0.0003029092
|1 NIGHT 兑换 USD
$0.00035222
|1 NIGHT 兑换 MYR
RM0.0014934128
|1 NIGHT 兑换 TRY
₺0.0138704236
|1 NIGHT 兑换 JPY
¥0.0509345342
|1 NIGHT 兑换 RUB
₽0.027614048
|1 NIGHT 兑换 INR
₹0.030378975
|1 NIGHT 兑换 IDR
Rp5.7740974368
|1 NIGHT 兑换 KRW
₩0.480516135
|1 NIGHT 兑换 PHP
₱0.0199990516
|1 NIGHT 兑换 EGP
￡E.0.0176708774
|1 NIGHT 兑换 BRL
R$0.0019336878
|1 NIGHT 兑换 CAD
C$0.000475497
|1 NIGHT 兑换 BDT
৳0.0430553728
|1 NIGHT 兑换 NGN
₦0.5443877098
|1 NIGHT 兑换 UAH
₴0.0146276966
|1 NIGHT 兑换 VES
Bs0.03592644
|1 NIGHT 兑换 PKR
Rs0.099748704
|1 NIGHT 兑换 KZT
₸0.180530361
|1 NIGHT 兑换 THB
฿0.0114506722
|1 NIGHT 兑换 TWD
NT$0.0103940122
|1 NIGHT 兑换 AED
د.إ0.0012926474
|1 NIGHT 兑换 CHF
Fr0.0002852982
|1 NIGHT 兑换 HKD
HK$0.0027614048
|1 NIGHT 兑换 MAD
.د.م0.003205202
|1 NIGHT 兑换 MXN
$0.0066675246