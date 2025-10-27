Midas The Minotaur（MIDAS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0005139 $ 0.0005139 $ 0.0005139 24H最低价 $ 0.00055235 $ 0.00055235 $ 0.00055235 24H最高价 24H最低价 $ 0.0005139$ 0.0005139 $ 0.0005139 24H最高价 $ 0.00055235$ 0.00055235 $ 0.00055235 历史最高 $ 0.00085309$ 0.00085309 $ 0.00085309 最低价 $ 0.00011225$ 0.00011225 $ 0.00011225 涨跌幅（1H） -0.52% 涨跌幅（1D） +5.92% 漲跌幅（7D） -4.97% 漲跌幅（7D） -4.97%

Midas The Minotaur（MIDAS）当前实时价格为 $0.00054849。过去 24 小时内，MIDAS 的交易价格在 $ 0.0005139 至 $ 0.00055235 之间波动，市场活跃度显著。MIDAS 的历史最高价为 $ 0.00085309，历史最低价为 $ 0.00011225。

从短期表现来看，MIDAS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.52%，过去 24 小时内变动为 +5.92%，过去 7 天内累计变动为 -4.97%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Midas The Minotaur（MIDAS）市场信息

市值 $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M 流通量 8.89B 8.89B 8.89B 总供应量 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

Midas The Minotaur 的当前市值为 $ 4.87M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MIDAS 的流通量为 8.89B，总供应量是 8888888888.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.87M。