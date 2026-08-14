Midas Rockaway Market Neutral 今日价格

Midas Rockaway Market Neutral (MROX) 今日实时价格为 $ 1.14，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MROX 兑 USD 的汇率为 $ 1.14 每 MROX。

Midas Rockaway Market Neutral 目前市值在 $ 6,679,720 排名第 #-，流通供应量为 5.86M MROX。过去 24 小时内，MROX 的交易价格在 $ 1.14（低点）和 $ 1.14（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.14，而历史最低价为 $ 1.14。

短期表现方面，MROX 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +0.13%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Midas Rockaway Market Neutral（MROX）市场信息

市值 $ 6.68M$ 6.68M $ 6.68M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 6.68M$ 6.68M $ 6.68M 流通量 5.86M 5.86M 5.86M 总供应量 5,857,700.376617643 5,857,700.376617643 5,857,700.376617643

Midas Rockaway Market Neutral 的当前市值为 $ 6.68M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。MROX 的流通量为 5.86M，总供应量是 5857700.376617643，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.68M。