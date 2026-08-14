Midas Re7 Ethereum 今日价格

Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) 今日实时价格为 $ 1,886.99，过去 24 小时内变化了 1.07%。当前 MRE7ETH 兑 USD 的汇率为 $ 1,886.99 每 MRE7ETH。

Midas Re7 Ethereum 目前市值在 $ 9,040,810 排名第 #-，流通供应量为 4.79K MRE7ETH。过去 24 小时内，MRE7ETH 的交易价格在 $ 1,867.09（低点）和 $ 1,910.56（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1,995.53，而历史最低价为 $ 1,841.53。

短期表现方面，MRE7ETH 在过去一小时内波动了 -0.40%，过去7 天内波动了 -1.62%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Midas Re7 Ethereum（MRE7ETH）市场信息

市值 $ 9.04M$ 9.04M $ 9.04M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 9.04M$ 9.04M $ 9.04M 流通量 4.79K 4.79K 4.79K 总供应量 4,791.120229835018 4,791.120229835018 4,791.120229835018

Midas Re7 Ethereum 的当前市值为 $ 9.04M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。MRE7ETH 的流通量为 4.79K，总供应量是 4791.120229835018，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.04M。