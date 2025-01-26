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Midas mTBILL 价格 (MTBILL)

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Midas mTBILL (MTBILL) 实时价格图表

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今天 Midas mTBILL (MTBILL) 的价格

今天 Midas mTBILL (MTBILL) 的实时价格为 1.015 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MTBILL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Midas mTBILL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Midas mTBILL 当天价格变化为 0.00%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Midas mTBILL (MTBILL) 价格表现 USD

今天内，Midas mTBILL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0
在过去30天内，Midas mTBILL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0023608900
在过去60天内，Midas mTBILL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0060911165
在过去90天内，Midas mTBILL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00984077

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0.00.00%
30天$ +0.0023608900+0.23%
60天$ +0.0060911165+0.60%
90天$ +0.00984077+0.98%

Midas mTBILL (MTBILL) 价格分析

Midas mTBILL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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Midas mTBILL (MTBILL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Midas mTBILL (MTBILL)

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

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Midas mTBILL (MTBILL) 资源

官网

大家还在问：关于 Midas mTBILL (MTBILL) 的其他问题

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MTBILL 兑换为当地货币

1 MTBILL 兑换 AUD
A$1.6037
1 MTBILL 兑换 GBP
0.812
1 MTBILL 兑换 EUR
0.96425
1 MTBILL 兑换 USD
$1.015
1 MTBILL 兑换 MYR
RM4.43555
1 MTBILL 兑换 TRY
36.16445
1 MTBILL 兑换 JPY
¥158.34
1 MTBILL 兑换 RUB
99.267
1 MTBILL 兑换 INR
87.4727
1 MTBILL 兑换 IDR
Rp16,370.96545
1 MTBILL 兑换 PHP
59.12375
1 MTBILL 兑换 EGP
￡E.50.9936
1 MTBILL 兑换 BRL
R$5.99865
1 MTBILL 兑换 CAD
C$1.45145
1 MTBILL 兑换 BDT
123.5458
1 MTBILL 兑换 NGN
1,580.99445
1 MTBILL 兑换 UAH
42.45745
1 MTBILL 兑换 VES
Bs56.84
1 MTBILL 兑换 PKR
Rs282.3324
1 MTBILL 兑换 KZT
524.8159
1 MTBILL 兑换 THB
฿34.03295
1 MTBILL 兑换 TWD
NT$33.2311
1 MTBILL 兑换 CHF
Fr0.9135
1 MTBILL 兑换 HKD
HK$7.8967
1 MTBILL 兑换 MAD
.د.م10.1094