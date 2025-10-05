Midas mMEV（MMEV）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24H最低价 $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24H最高价 24H最低价 $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 24H最高价 $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 历史最高 $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 最低价 $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） +0.17% 漲跌幅（7D） +0.17%

Midas mMEV（MMEV）当前实时价格为 $1.073。过去 24 小时内，MMEV 的交易价格在 $ 1.073 至 $ 1.073 之间波动，市场活跃度显著。MMEV 的历史最高价为 $ 1.073，历史最低价为 $ 1.011。

从短期表现来看，MMEV 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 +0.17%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Midas mMEV（MMEV）市场信息

市值 $ 294.20K$ 294.20K $ 294.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 68.86M$ 68.86M $ 68.86M 流通量 275.88K 275.88K 275.88K 总供应量 59,075,520.17936054 59,075,520.17936054 59,075,520.17936054

Midas mMEV 的当前市值为 $ 294.20K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MMEV 的流通量为 275.88K，总供应量是 59075520.17936054，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 68.86M。