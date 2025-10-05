Midas mEDGE（MEDGE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 24H最低价 $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 24H最高价 24H最低价 $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 24H最高价 $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 历史最高 $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 最低价 $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） +0.18% 漲跌幅（7D） +0.18%

Midas mEDGE（MEDGE）当前实时价格为 $1.047。过去 24 小时内，MEDGE 的交易价格在 $ 1.047 至 $ 1.047 之间波动，市场活跃度显著。MEDGE 的历史最高价为 $ 1.047，历史最低价为 $ 1.005。

从短期表现来看，MEDGE 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 +0.18%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Midas mEDGE（MEDGE）市场信息

市值 $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M 流通量 21.59M 21.59M 21.59M 总供应量 21,587,705.58951053 21,587,705.58951053 21,587,705.58951053

Midas mEDGE 的当前市值为 $ 22.60M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEDGE 的流通量为 21.59M，总供应量是 21587705.58951053，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.60M。