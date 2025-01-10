Midas mBTC 价格 (MBTC)
今天 Midas mBTC (MBTC) 的实时价格为 95,841 USD。目前其市值为 $ 1.93M USD。MBTC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Midas mBTC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Midas mBTC 当天价格变化为 +2.02%
- 其循环供应量为 20.15 USD
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今天内，Midas mBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,904.02。
在过去30天内，Midas mBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Midas mBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Midas mBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +1,904.02
|+2.02%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Midas mBTC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.49%
+2.02%
-1.21%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC
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|1 MBTC 兑换 AUD
A$154,304.01
|1 MBTC 兑换 GBP
￡77,631.21
|1 MBTC 兑换 EUR
€92,965.77
|1 MBTC 兑换 USD
$95,841
|1 MBTC 兑换 MYR
RM430,326.09
|1 MBTC 兑换 TRY
₺3,394,688.22
|1 MBTC 兑换 JPY
¥15,152,462.1
|1 MBTC 兑换 RUB
₽9,751,821.75
|1 MBTC 兑换 INR
₹8,243,284.41
|1 MBTC 兑换 IDR
Rp1,545,822,364.23
|1 MBTC 兑换 PHP
₱5,605,740.09
|1 MBTC 兑换 EGP
￡E.4,844,762.55
|1 MBTC 兑换 BRL
R$579,838.05
|1 MBTC 兑换 CAD
C$138,011.04
|1 MBTC 兑换 BDT
৳11,690,685.18
|1 MBTC 兑换 NGN
₦148,359,951.18
|1 MBTC 兑换 UAH
₴4,062,699.99
|1 MBTC 兑换 VES
Bs5,079,573
|1 MBTC 兑换 PKR
Rs26,726,221.26
|1 MBTC 兑换 KZT
₸50,389,364.16
|1 MBTC 兑换 THB
฿3,316,098.6
|1 MBTC 兑换 TWD
NT$3,158,919.36
|1 MBTC 兑换 CHF
Fr87,215.31
|1 MBTC 兑换 HKD
HK$745,642.98
|1 MBTC 兑换 MAD
.د.م964,160.46