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Midas mBTC 价格 (MBTC)

USD

Midas mBTC (MBTC) 实时价格图表

$95,841
$95,841$95,841
+2.00%(1D)

今天 Midas mBTC (MBTC) 的价格

今天 Midas mBTC (MBTC) 的实时价格为 95,841 USD。目前其市值为 $ 1.93M USD。MBTC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Midas mBTC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Midas mBTC 当天价格变化为 +2.02%
- 其循环供应量为 20.15 USD

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Midas mBTC (MBTC) 价格表现 USD

今天内，Midas mBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,904.02
在过去30天内，Midas mBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Midas mBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Midas mBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +1,904.02+2.02%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Midas mBTC (MBTC) 价格分析

Midas mBTC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 91,860
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$ 95,696
$ 95,696$ 95,696

$ 106,500
$ 106,500$ 106,500

+0.49%

+2.02%

-1.21%

Midas mBTC (MBTC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

20.15
20.15 20.15

什么是Midas mBTC (MBTC)

Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC

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Midas mBTC (MBTC) 资源

白皮书
官网

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MBTC 兑换为当地货币

1 MBTC 兑换 AUD
A$154,304.01
1 MBTC 兑换 GBP
77,631.21
1 MBTC 兑换 EUR
92,965.77
1 MBTC 兑换 USD
$95,841
1 MBTC 兑换 MYR
RM430,326.09
1 MBTC 兑换 TRY
3,394,688.22
1 MBTC 兑换 JPY
¥15,152,462.1
1 MBTC 兑换 RUB
9,751,821.75
1 MBTC 兑换 INR
8,243,284.41
1 MBTC 兑换 IDR
Rp1,545,822,364.23
1 MBTC 兑换 PHP
5,605,740.09
1 MBTC 兑换 EGP
￡E.4,844,762.55
1 MBTC 兑换 BRL
R$579,838.05
1 MBTC 兑换 CAD
C$138,011.04
1 MBTC 兑换 BDT
11,690,685.18
1 MBTC 兑换 NGN
148,359,951.18
1 MBTC 兑换 UAH
4,062,699.99
1 MBTC 兑换 VES
Bs5,079,573
1 MBTC 兑换 PKR
Rs26,726,221.26
1 MBTC 兑换 KZT
50,389,364.16
1 MBTC 兑换 THB
฿3,316,098.6
1 MBTC 兑换 TWD
NT$3,158,919.36
1 MBTC 兑换 CHF
Fr87,215.31
1 MBTC 兑换 HKD
HK$745,642.98
1 MBTC 兑换 MAD
.د.م964,160.46