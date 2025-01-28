Midas mBASIS 价格 (MBASIS)
今天 Midas mBASIS (MBASIS) 的实时价格为 1.094 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MBASIS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Midas mBASIS 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Midas mBASIS 当天价格变化为 0.00%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Midas mBASIS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0。
在过去30天内，Midas mBASIS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0048865698。
在过去60天内，Midas mBASIS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0296004674。
在过去90天内，Midas mBASIS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.08326061。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0.0
|0.00%
|30天
|$ +0.0048865698
|+0.45%
|60天
|$ +0.0296004674
|+2.71%
|90天
|$ +0.08326061
|+8.24%
Midas mBASIS 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
0.00%
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web.
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|1 MBASIS 兑换 AUD
A$1.7504
|1 MBASIS 兑换 GBP
￡0.8752
|1 MBASIS 兑换 EUR
€1.0393
|1 MBASIS 兑换 USD
$1.094
|1 MBASIS 兑换 MYR
RM4.80266
|1 MBASIS 兑换 TRY
₺39.12144
|1 MBASIS 兑换 JPY
¥170.08418
|1 MBASIS 兑换 RUB
₽107.58396
|1 MBASIS 兑换 INR
₹94.66382
|1 MBASIS 兑换 IDR
Rp17,645.15882
|1 MBASIS 兑换 PHP
₱63.96618
|1 MBASIS 兑换 EGP
￡E.54.9188
|1 MBASIS 兑换 BRL
R$6.44366
|1 MBASIS 兑换 CAD
C$1.56442
|1 MBASIS 兑换 BDT
৳133.01946
|1 MBASIS 兑换 NGN
₦1,690.87546
|1 MBASIS 兑换 UAH
₴46.04646
|1 MBASIS 兑换 VES
Bs61.264
|1 MBASIS 兑换 PKR
Rs305.32446
|1 MBASIS 兑换 KZT
₸565.66364
|1 MBASIS 兑换 THB
฿37.07566
|1 MBASIS 兑换 TWD
NT$36.01448
|1 MBASIS 兑换 CHF
Fr0.9846
|1 MBASIS 兑换 HKD
HK$8.52226
|1 MBASIS 兑换 MAD
.د.م10.96188