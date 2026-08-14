Midas M1 USD Market Neutral 今日价格

Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) 今日实时价格为 $ 1.023，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MM1-USD 兑 USD 的汇率为 $ 1.023 每 MM1-USD。

Midas M1 USD Market Neutral 目前市值在 $ 26,189,173 排名第 #-，流通供应量为 25.61M MM1-USD。过去 24 小时内，MM1-USD 的交易价格在 $ 1.023（低点）和 $ 1.023（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.023，而历史最低价为 $ 1.018。

短期表现方面，MM1-USD 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Midas M1 USD Market Neutral（MM1-USD）市场信息

市值 $ 26.19M$ 26.19M $ 26.19M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 26.19M$ 26.19M $ 26.19M 流通量 25.61M 25.61M 25.61M 总供应量 25,607,061.40859359 25,607,061.40859359 25,607,061.40859359

Midas M1 USD Market Neutral 的当前市值为 $ 26.19M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。MM1-USD 的流通量为 25.61M，总供应量是 25607061.40859359，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 26.19M。