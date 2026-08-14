Midas Fasanara Global Open 今日价格

Midas Fasanara Global Open (MGLO) 今日实时价格为 $ 1.0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MGLO 兑 USD 的汇率为 $ 1.0 每 MGLO。

Midas Fasanara Global Open 目前市值在 $ 40,282,614 排名第 #-，流通供应量为 40.28M MGLO。过去 24 小时内，MGLO 的交易价格在 $ 1.0（低点）和 $ 1.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.0，而历史最低价为 $ 1.0。

短期表现方面，MGLO 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Midas Fasanara Global Open（MGLO）市场信息

市值 $ 40.28M$ 40.28M $ 40.28M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 40.28M$ 40.28M $ 40.28M 流通量 40.28M 40.28M 40.28M 总供应量 40,282,613.51699027 40,282,613.51699027 40,282,613.51699027

Midas Fasanara Global Open 的当前市值为 $ 40.28M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。MGLO 的流通量为 40.28M，总供应量是 40282613.51699027，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 40.28M。