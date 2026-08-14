Midas Fasanara Global 今日价格

Midas Fasanara Global (MGLOBAL) 今日实时价格为 $ 1.011，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MGLOBAL 兑 USD 的汇率为 $ 1.011 每 MGLOBAL。

Midas Fasanara Global 目前市值在 $ 60,514,372 排名第 #-，流通供应量为 59.84M MGLOBAL。过去 24 小时内，MGLOBAL 的交易价格在 $ 1.011（低点）和 $ 1.011（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.011，而历史最低价为 $ 1.006。

短期表现方面，MGLOBAL 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Midas Fasanara Global（MGLOBAL）市场信息

市值 $ 60.51M$ 60.51M $ 60.51M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 60.51M$ 60.51M $ 60.51M 流通量 59.84M 59.84M 59.84M 总供应量 59,839,297.90441111 59,839,297.90441111 59,839,297.90441111

Midas Fasanara Global 的当前市值为 $ 60.51M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。MGLOBAL 的流通量为 59.84M，总供应量是 59839297.90441111，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 60.51M。