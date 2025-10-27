MicroStrategy xStock（MSTRX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 288.91 $ 288.91 $ 288.91 24H最低价 $ 307.7 $ 307.7 $ 307.7 24H最高价 24H最低价 $ 288.91$ 288.91 $ 288.91 24H最高价 $ 307.7$ 307.7 $ 307.7 历史最高 $ 462.34$ 462.34 $ 462.34 最低价 $ 272.11$ 272.11 $ 272.11 涨跌幅（1H） +3.75% 涨跌幅（1D） +6.51% 漲跌幅（7D） +5.48% 漲跌幅（7D） +5.48%

MicroStrategy xStock（MSTRX）当前实时价格为 $307.72。过去 24 小时内，MSTRX 的交易价格在 $ 288.91 至 $ 307.7 之间波动，市场活跃度显著。MSTRX 的历史最高价为 $ 462.34，历史最低价为 $ 272.11。

从短期表现来看，MSTRX 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.75%，过去 24 小时内变动为 +6.51%，过去 7 天内累计变动为 +5.48%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MicroStrategy xStock（MSTRX）市场信息

市值 $ 10.39M$ 10.39M $ 10.39M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.72M$ 17.72M $ 17.72M 流通量 33.77K 33.77K 33.77K 总供应量 57,599.51005468 57,599.51005468 57,599.51005468

MicroStrategy xStock 的当前市值为 $ 10.39M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MSTRX 的流通量为 33.77K，总供应量是 57599.51005468，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.72M。