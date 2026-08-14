MicroStrategy Incorporated ST0x 今日价格

MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) 今日实时价格为 $ 96.88，过去 24 小时内变化了 0.99%。当前 WTMSTR 兑 USD 的汇率为 $ 96.88 每 WTMSTR。

MicroStrategy Incorporated ST0x 目前市值在 $ 16,805.86 排名第 #-，流通供应量为 173.47 WTMSTR。过去 24 小时内，WTMSTR 的交易价格在 $ 95.0（低点）和 $ 98.29（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 233.29，而历史最低价为 $ 81.59。

短期表现方面，WTMSTR 在过去一小时内波动了 -0.59%，过去7 天内波动了 +0.69%。过去一天，总交易量达到 $ 5.77K。

MicroStrategy Incorporated ST0x（WTMSTR）市场信息

市值 $ 16.81K$ 16.81K $ 16.81K 成交量（24H） $ 5.77K$ 5.77K $ 5.77K 完全稀释市值 $ 16.81K$ 16.81K $ 16.81K 流通量 173.47 173.47 173.47 总供应量 173.4713228358709 173.4713228358709 173.4713228358709

MicroStrategy Incorporated ST0x 的当前市值为 $ 16.81K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.77K。WTMSTR 的流通量为 173.47，总供应量是 173.4713228358709，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.81K。